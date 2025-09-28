پخش زنده
نصرتالله محمودزاده گفت: اکنون در تکاپوی نگارش کتابی با عنوان «مغز متفکر جنگ» درباره شهید حسن باقری هستم و پس از پانزده سال تلاش حالا با سندهای مرکز اسناد وارد این پروژه بزرگ شدم.
نصرت الله محمود زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: پس از کتاب «محمدِ مسیحِ کردستان» سراغ شخصیتی متفاوت رفتم، دنبال مکتبی از جنوب بودم تا مکملِ آنچه درباره مکتب شمال-غرب نوشتهام باشد. هرچه فکر کردم جز حسن باقری به ذهنم نرسید. با خانواده و برادر شهید (سرلشکر محمد باقری) برای نگارش این کتاب به توافق رسیدیم.
این نویسنده افزود: نگارش این کتاب کارآسانی نیست؛ پانزده سال است که روی ساختار کتاب فکر میکنم و هر بار از نتیجه باز میماندم. اسم کتاب را گذاشتم «مغز متفکر جنگ»، زیرا میخواهم نشان دهم طراحی و برنامهریزی او چگونه دوران آشفته آغاز جنگ را به فرایندی منظم تبدیل کرد و چگونه نبوغ او به عملیاتهایی مانند ثامن و فتح خرمشهر انجامید.
وی گفت: چند روز گذشته به مرکز اسناد مراجعه کردم، اسناد را گرفتم و مصاحبههایی انجام شد. حالا احساس میکنم اگر روح بلند محمد باقری با من همراه باشد، چون معتقدم شهدا در مسیر نگارش این کتاب با من همراه هستند و کمک میکنند و بعد این رضایت من میتوانم اثر را به سرانجام برسانم.
نصرت الله محمود زاده افزود: گمان میکنم زمانش رسیده است تا شاید بهترین و مهمترین کتاب زندگینامهام را تقدیم کنم تا تاریخ بدانند آنان که خاموش ماندند چه نقش بزرگی داشتند.
وی در پایان افزود: من دیگر خاطرهنویسی یا گزارش حادثه نمیکنم؛ دنبالِ گشودنِ زوایای پنهان و تحویلِ حقایق به تاریخم. اگر احساس کنم صلاحیت این کتاب را ندارم، آن را نخواهم نوشت. از مردم میخواهم برایم دعا کنند که بتوانم این وظیفه را بهدرستی انجام دهم.
آقای نصرت الله محمودزاده تاکنون بیش از ۳۰ اثر درخشان در حوزه دفاع مقدس منتشر کرده است. آثار او نهتنها روایتگر حماسهها هستند، بلکه بهعنوان منابع معتبر تاریخی، نسلهای آینده را با ارزشهای مقاومت آشنا میکنند. از جمله آثار برگزیده او میتوان به مرثیه حلبچه، سنگرساز بیسنگر، و محمد، مسیح کردستان اشاره کرد.