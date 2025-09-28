فعالسازی ۴۲ معدن در استان قزوین
مدیرکل صمت استان قزوین گفت: طی سال گذشته و امسال، ۴۲ معدن فعال شده و ۲۰ معدن دیگر نیز متعهد به از سرگیری فعالیت خود در آینده نزدیک شدهاند.
مدیرکل صمت قزوین به ۲۲ معدن اشاره کرد که به دلیل اختلافات با معارضان محلی، تعیین تکلیف نشدهاند.
وی افزود: تلاشهایی از طریق برگزاری نشستهای متعدد برای حل و فصل مشکلات این معادن در جریان است.
رستمی اولویت اداره کل صمت را تعیین تکلیف مجوزها دانست و اظهار داشت که از سال گذشته تاکنون، ۱۵۲ گواهی کشف و ۱۰۸ پروانه اکتشاف در استان تعیین تکلیف شده است.
وی همچنین از امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) خبر داد که بر اساس آن، مدیریت هوشمند تناژ بار کامیونهای معادن با هدف حفاظت از راهها در دستور کار قرار گرفته است.
رستمی به مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم تعیین خسارت معادن توسط کارشناسان دادگستری اشاره کرد و گفت که این موضوع روند دریافت یک درصد حقوق دولتی را با چالشهایی روبهرو کرده است.