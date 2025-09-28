مجید خدابخش گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اجرای طرح «قاصدک» تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار نسخه کتاب برای کتابخانه‌های سراسر کشور تأمین کرده و آماده ارسال است. این نهاد همچنین در نظر دارد تا پایان سال با تمرکز بر کتاب‌های بزرگسال، دو سبد موضوعی شامل رمان و روانشناسی را برای مخاطبان فراهم کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی با حضور در استودیو سلام خبرنگار گفت: طرح «قاصدک» با هدف تأمین منابع کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و افزایش دسترسی به کتاب‌های کودک و نوجوان اجرا می‌شود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار نسخه کتاب از حدود ۲۷۰۰ عنوان و ۱۳۷ ناشر فعال خریداری و آماده ارسال شده است. خرید کتاب‌ها در دو مرحله انجام شده است، مرحله نخست در نمایشگاه کتاب اردیبهشت و مرحله دوم در مرداد ماه که تمامی استان‌ها در توزیع اولیه سهم دارند.

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: همچنین، نهاد کتابخانه‌ها برنامه دارد تا پایان سال تعداد آنها را به ۸۰ و در بلندمدت به ۱۵۰ کتابخانه سیار افزایش دهد.

مجید خدابخش افزود: نهاد کتابخانه‌ها همچنین در حال آماده‌سازی و خرید کتاب برای بزرگسالان است. بر اساس نظرسنجی از حدود ۴۰۰۰ کتابدار و اعضای فعال کتابخانه‌ها، دو سبد موضوعی قصه و رمان و روانشناسی، خودیاری و موفقیت انتخاب شده است. انتخاب کتاب‌ها با سختگیری و دقت بالا انجام می‌شود تا محتوای علمی، معتبر و با کیفیت به مخاطبان ارائه شود.

وی در پایان گفت: هدف نهاد کتابخانه‌ها، ارتقای سرانه مطالعه و ایجاد دسترسی برابر به منابع فرهنگی برای همه اقشار جامعه، به ویژه کودکان و نوجوانان است.

نهاد کتابخانه‌ها برای دسترسی بهتر به کتاب در مناطق محروم و روستایی، تاکنون ۶۷ کتابخانه سیار راه‌اندازی کرده است.