رویکرد سازمان زندان ها با دانایی محوری، مدیریت و نگاه پژوهشی در حوزه‌های مختلف تغییر داشته است و گام‌های بزرگی هم برداشته شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نصراله ابراهیمی در آیین تکریم و معارفه مدیر کل جدید زندان‌های آذربایجان شرقی در تبریز گفت:

وی افزود:تحقق بخشیدن به امر عدالت و رعایت حقوق فردی و حقوق عامه در قانون اساسی کار دستگاه‌ها را سنگین می‌کند اما باید تغییراتی در نگرش و بینش قوه‌های مجریه و قضائیه داشته باشیم تا با ایجاد زندگی خوب و موفق و اشتغال افراد از خطا‌های انسانی پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه انتقال زندان تبریز به خارج از شهر از مهمترین رسالت‌های سازمان است گفت: مولدسازی، توسعه تجهیزات، کاهش جمعیت کیفری، هوشمند سازی برای ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت از اولویت‌های ماست.