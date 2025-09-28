پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان گفت: بخش دوم دهکده گردشگری بام زاهدان با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی و با اعتبار ۱۳۵میلیارد تومان کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدهادی طهرانیمقدم در آیین کلنگ زنی بخش دوم دهکده گردشگری بام زاهدان که با حضور معاون صنایع دستی کشور، معاون استاندار سیستان وبلوچستان، فرماندار زاهدان و سایر مقامات برگزار شد، ضمن تبریک هفته گردشگری که با شعار گردشگری و تحول پایدار در سراسر کشور آغاز شده است، اظهار کرد: بخش اول طرح دهکده گردشگری بام زاهدان پس از اخذ مجوزهای لازم از اداره کل میراث فرهنگی و با همت بالای بخش خصوصی به صورت موفق اجرایی و به یک مکان بسیار امن و مناسب برای حضور شهروندان و مسافران و گردشگران شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان افزود: در ادامه نیز بخش دوم این مجتمع گردشگری در فضایی به مساحت ۱۰ هکتار، زیربنای ۱۲۲۲۶ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان کلنگ زنی که نوید روزهای بهتر برای آینده گردشگری در استان را دارد.
در این مرحله قرار است شهرک اقامتی و گردشگری و همچنین شهرک صنایع دستی اجرایی شود که امیدواریم این مهم در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود و این اداره کل نیز هرگونه حمایتی که لازم است را از سرمایهگذاران بخش خصوصی خواهد داشت.
به گفته طهرانی مقدم، با راهاندازی بخش دوم این دهکده گردشگری زمینه اشتغال ۳۵ نفر فراهم خواهد شد.