شهردار کرج با اشاره به اهمیت رشد جمعیت در شهر کرج و آغاز به کار فعالیت ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی در شهر کرج گفت: بیش از یک هزار فرصت سرمایه گذاری در شهر کرج احصاء شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مهرداد کیانی با حضور در شبکه سیمای البرز و برنامه نگاه مردم با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در شهر کرج گفت: شهرکرج فرصت‌های سرمایه گذاری شاخصی دارد. بودجه شهر کرج برای امسال ۲۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده است، که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری برای شهر کرج تولید ثروت کنیم.

وی به مجری سیمای البرز توضیح داد: این هزاران فرصت سرمایه گذاری به واسطه سازمان سرمایه گذاری به عنوان یک سازمان مستقل و بالغ آزمون و خطای خود را از سر گذرانده است و امروز آمادگی این را دارد که سرمایه مردم را جمع کند و در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری کند.

کیانی با اشاره به اهمیت اعتماد سرمایه گذاران برای ساخت شهر در برنامه نگاه مردم تصریح کرد: تصویب اولین تفاهم نامه مشترک شورای شهر کرج با بهزیستی برای ساخت یک مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست محقق شد، این اتفاق مبارک به واسطه مشارکت خیر نیکوکاری محقق شده است.

کیانی به مجری سیمای البرز عنوان کرد: به زودی شاهد فعالیت ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی در کرج هستیم، کرج جزء اولین شهر‌ها است که به صورت عملیاتی از دستگاه برقی برخوردار می‌شود. همچنین مذاکرات اولیه برای خرید اتوبوس انجام شده است.

شهردار کرج در برنامه سیمای البرز توضیح داد: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و جایگاه‌های شارژ برقی برای خودرو‌های شخصی از دیگر برنامه‌های پیش رو است.