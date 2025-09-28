معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه در شرایط تحریم، یک ظرفیت غیرقابل تحریم است و دولت بر توسعه و تسهیل روابط تجاری با همسایگان تأکید ویژه دارد.

به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در حاشیه نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، با اشاره به برگزاری این نشست با محوریت بررسی روابط اقتصادی با دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان اظهار کرد: این ستاد در دهه ۶۰ به‌منظور هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فعال در عرصه تجارت و روابط خارجی تشکیل شده است و جلسات آن محلی برای طرح دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و رفع ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌هاست.

وی افزود: در نشست امروز، موضوع موانع تجارت با افغانستان و پاکستان، راهکارهای توسعه مبادلات تجاری و اقدامات مورد انتظار از دستگاه‌های مختلف برای ارتقای سطح همکاری‌ها بررسی شد. همچنین دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در حوزه اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آتی ارائه کردند.

قنبری با اشاره به برگزاری اخیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان گفت: در این نشست موضوعات متنوعی از جمله تسهیل لجستیک، توسعه همکاری‌های بندری و گمرکی، تعیین تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای قابل مبادله، سرمایه‌گذاری‌های متقابل و فراهم‌سازی امکان تبادلات مالی میان دو کشور مطرح شد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف ضمن بیان درخواست‌ها و نیازهای خود از سایر نهادها، ظرفیت‌ها و امکاناتی را که می‌توانند در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار دهند برای حل موانع موجود مطرح کردند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه تأکید کرد: ظرفیت کشورهای همسایه، ظرفیتی غیرقابل تحریم است و با توجه به گستردگی مرزها، تنوع و تعدد همسایگان و نیاز متقابل کشورها، می‌توان سطح تجارت منطقه‌ای را به شکل چشمگیری افزایش داد.

قنبری تصریح کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، علاوه بر مزایای اقتصادی، از منظر راهبردی و امنیتی نیز برای کشور اهمیت دارد؛ چرا که افزایش توسعه و رفاه در کشورهای پیرامونی، در بلندمدت موجب ارتقای امنیت ملی ایران خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به تحریم‌های موسوم به مکانیزم ماشه گفت: اگرچه این تحریم‌ها از اثربخشی بالایی برخوردار نیستند و بسیاری از کشورها با آن مخالفند، اما دولت به عنوان اقدامی احتیاطی، تأکید ویژه‌ای بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت همسایگان دارد.