به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست هماهنگی این دو رویداد فرهنگی افزود: همزمان با مهرماه امسال، صدمین سالگرد تولد زنده‌یاد دکتر ایرج افشار یزدی پدر کتاب‌شناسی نوین ایران، در شهر یزد و کنگره بزرگداشت شاعر پرآوازه «وحشی بافقی» در شهر بافق برگزار می‌شود.

بابایی افزود: مراسم نکوداشت ایرج افشار یزدی در روز‌های ۱۵ و ۱۶ مهرماه برگزار خواهد شد. وی از این پژوهشگر برجسته به‌عنوان یکی از مفاخر فرهنگ و ادب کشور یاد کرد و گفت: تدوین و ترجمه بیش از ۳۰۰ کتاب و نگارش بیش از سه‌هزار مقاله، از جمله ۱۲۰ مقاله در حوزه یزدشناسی، بخشی از میراث علمی و فرهنگی اوست.

استاندار یزد همچنین از برگزاری کنگره بزرگداشت شمس‌الدین محمد وحشی بافقی همزمان با این ایام در شهرستان بافق خبر داد و گفت: این رویداد با حضور استادان و فرهیختگان ادبی کشور برگزار خواهد شد.

بابایی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها و کمیته‌های تخصصی برای برگزاری شایسته این برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: هدف این است که شخصیت‌هایی همچون ایرج افشار و وحشی بافقی به‌عنوان الگو برای نسل جوان معرفی شوند.

سعید زارع مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد نیز در این نشست گفت: ستاد بزرگداشت این مفاخر با ۱۲ کمیته فعال آغاز به کار کرده و از ۱۴ تا ۲۰ مهرماه هفته‌ای به نام ایرج افشار در یزد نامگذاری شده است. وی افزود: در این برنامه‌های فرهنگی با حضور شخصیت‌های برجسته علمی و ادبی کشور برگزار خواهد شد.