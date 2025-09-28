پخش زنده
استاندار مازندران در بازدید از پروژههای عمرانی غرب استان، از برخورد قاطع با پیمانکاران کمکار خبر داد و گفت: پروژهها فقط به شرکتهای متعهد واگذار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی استاندار مازندران در جریان بازدید از محور عباسآباد به کلاردشت و پل در دست اجرای پسنده عباسآباد، در جلسه هماهنگی با مسئولان اجرایی و نماینده مردم منطقه در مجلس، نسبت به کندی در اجرای پروژههای عمرانی غرب استان بهشدت انتقاد کرد و از برخورد قاطع با پیمانکاران کمکار خبر داد.
استاندار مازندران با تأکید بر لزوم تسریع در روند عمرانی، گفت: با هیچ پیمانکاری که در انجام تعهدات خود کوتاهی کند تعارف نداریم. از این پس پروژههای عمرانی فقط به شرکتهایی واگذار میشود که عملکرد مناسب، تعهد و تخصص داشته باشند.
وی با اشاره به بازدید میدانی از محور عباسآباد ـ کلاردشت، اظهار داشت: مشکلات راه و پل در این محور بهزودی برطرف خواهد شد.
یونسی همچنین به موضوع ساماندهی جاده ساحلی غرب استان اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز تصمیمات مهمی برای ساماندهی محور ساحلی گرفته شد که بهزودی اجرایی میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص طراحی بخش غربی محور ارتباطی منطقه، به مسئولان و نماینده محترم مجلس قول دادیم ظرف یک تا دو ماه آینده طرح نهایی تهیه و اجرای آن آغاز شود.
در این جلسه، دکتر حسینی نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و رفع موانع اجرایی در محورهای غرب استان تأکید کرد.