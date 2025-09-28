به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس، بسیجیان پایگاه‌های حوزه شهید سلیمانی گل سلیمان آباد از ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان باروق اقدام با برگزاری پیاده‌روی، ستون‌کشی و اجرای حرکات نظامی امادگی بدنی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.

همچنین، مسابقات بومی- محلی با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه‌های تابعه در هفته دفاع مقدس برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.