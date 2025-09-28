پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ عضو هیات علمی دانشگاه علومپزشکی البرز همزمان با هفتم مهر روز جهانی قلب به علائم هشداردهنده بیماریهای قلبی اشاره کرد و گفت: بیماریهای قلبی یکی از مهمترین علل مرگومیر در ایران و جهان هستند و بسیاری از بیماران به دلیل نادیده گرفتن نشانههای اولیه دیر به پزشک مراجعه میکنند.
طاهره صادقی با اشاره به شایعترین علائم هشداردهنده گفت: درد یا فشار در ناحیه قفسه سینه، تنگی نفس، تعریق شدید، تپش غیرطبیعی قلب و احساس ضعف یا خستگی غیرمعمول از جمله نشانههایی است که نباید ساده گرفته شود. بروز این علائم بهویژه هنگام فعالیت بدنی یا استرس میتواند نشانه حمله قلبی یا سایر مشکلات جدی باشد.
وی درباره تفاوت بیماریهای قلبی در زنان و مردان افزود: در مردان معمولاً علامت غالب، درد یا فشار شدید در ناحیه قفسه سینه است که ممکن است به بازوی چپ، گردن یا فک انتشار پیدا کند. این علائم در مردان بیشتر واضح و کلاسیک هستند و معمولاً با تعریق سرد و تنگی نفس همراه میشوند. اما در زنان وضعیت متفاوت است بسیاری از زنان بهجای درد شدید قفسه سینه، علائمی مبهمتری نشان میدهند.
وی در مورد علایم در خانمها گفت: تهوع و استفراغ، درد در قسمت بالای شکم، کمر یا حتی فک، احساس خستگی مفرط و سرگیجه از جمله نشانههای شایعتر در زنان است. همین تفاوت باعث میشود که گاهی بیماری قلبی در زنان با مشکلات گوارشی یا خستگی ساده اشتباه گرفته شود و روند تشخیص و درمان به تأخیر بیفتد.
این متخصص قلب و عروق با تأکید بر نقش پیشگیری گفت: داشتن عادتهای سالم میتواند خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. تغذیه متعادل با مصرف بیشتر میوه و سبزیجات و پرهیز از غذاهای پرچرب و پرنمک، انجام فعالیت بدنی منظم مانند پیادهروی روزانه، ترک سیگار و قلیان، مدیریت استرس، کنترل منظم فشار خون، دیابت و کلسترول از مهمترین عواملی هستند که سلامت قلب را تضمین میکنند.