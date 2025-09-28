پخش زنده
ماینرهای غیرمجاز با همکاری دستگاههای امنیتی از یک واحد مسکونی در شهر اصفهان کشف وتوقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان با بیان این که ماینرها به صورت غیر قانونی و بسیار خطرناک در این واحد کارگذاری شده بود، افزود: ژنراتور فعال در این واحد با انشعاب غیرمجاز از شبکه گاز، برق تولید میکرد و هر لحظه امکان انفجار بزرگ در این واحد و منطقه وجود داشت.
براتعلی صالحی اضافه کرد: با همکاری نیروهای شرکت گاز این محل ایمن سازی و دستور قضایی برای جمع آوری ماینرها و پلمب این واحد مسکونی صادر شد.
معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان تاکید کرد: همه این تخلفات و در معرض خط قرار دادن جان شهروندان در منطقه مسکونی برای تولید رمز ارز صورت میگرفت
صالحی گفت: در مجموع ۱۸ ماینر غیرمجاز در این واحد مسکونی توقیف شد و پروند برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.