به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان با بیان این که ماینر‌ها به صورت غیر قانونی و بسیار خطرناک در این واحد کارگذاری شده بود، افزود: ژنراتور فعال در این واحد با انشعاب غیرمجاز از شبکه گاز، برق تولید می‌کرد و هر لحظه امکان انفجار بزرگ در این واحد و منطقه وجود داشت.

براتعلی صالحی اضافه کرد: با همکاری نیرو‌های شرکت گاز این محل ایمن سازی و دستور قضایی برای جمع آوری ماینر‌ها و پلمب این واحد مسکونی صادر شد.

معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان تاکید کرد: همه این تخلفات و در معرض خط قرار دادن جان شهروندان در منطقه مسکونی برای تولید رمز ارز صورت می‌گرفت

صالحی گفت: در مجموع ۱۸ ماینر غیرمجاز در این واحد مسکونی توقیف شد و پروند برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.