با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و گروه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری مسائل و موضوعات اقتصادی و عمرانی این استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در نشست هماهنگی سفر رئیس جمهور به استان گفت: مسیری که شهدا برای آن جانفشانی کردند، باید با تلاش در جهت عمران و آبادانی کشور ادامه یابد.

وی با بیان اینکه این جلسه مقدمه‌ای برای سفر آینده نزدیک رئیس جمهور و هیئت دولت به استان است، افزود: با حضور تیمی از نهاد ریاست جمهوری طی امروز و فردا مسائل و موضوعات اقتصادی و عمرانی استان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

رحمانی اظهارکرد: تاکید بر این است که بتوانیم حداکثر استفاده را از این سفر ببریم، تمامی ظرفیت‌ها باید برای برنامه‌ریزی در راستای توسعه استان شناسایی و به دقت پیگیری شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: این پیگیری‌ها شامل طرحهای حوزه اقتصادی، نحوه اخذ تسهیلات لازم، طرحهای نیازمند تامین اعتبار و مسائل موجود در حوزه‌های خدماتی، عمرانی و سایر موضوعات مرتبط است.

رحمانی تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم برای جمع‌بندی مسائل و مشکلات مطرح شده باید به موازات جلسات فعلی با ستاد‌های مربوطه در تهران و وزارتخانه‌های متبوع انجام پذیرد تا بتوانیم سفر پربار و به‌یاد ماندنی رقم بزنیم.

وی ادامه داد: باید میزبان خوبی برای وزرا، همراهان و شخص رئیس جمهور باشیم و ظرفیت‌های بی‌نظیر استان را به بهترین شکل ممکن معرفی کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: باید برای تحقق شعار اصلی دولت مبنی بر «شنیدن صدای مردم مناطق محروم و کمتربرخوردار»، بتوانیم مطالبات و نیاز‌های به‌حق مردم استان را به گوش هیئت دولت برسانیم و حداکثر بهره‌وری را از این حضور داشته باشیم.

رحمانی با بیان اینکه طرح‌های اقتصادی نیازمند تسهیلات با اولویت طرح‌های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد است، تاکید کرد: ۴۵۴ طرح با اشتغال‌زایی چهارهزار و ۹۸۱ نفر نیازمند به ۱۷ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان تسهیلات است.

وی با اشاره به شناسایی ۷۱ طرح بزرگ سرمایه‌گذاری در استان ادامه داد: طرح‌های سرمایه‌گذاری نیازمند ۹۴ همت و ۸.۲۸۲ میلیون دلار ارز، زمینه اشتغال ۱۷ هزار و ۴۶۱ نفر را فراهم می‌کند که تعدادی از آنها در سفر دولت کلنگ‌زنی می‌شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به طرح‌های قابل افتتاح در سفر رئیس جمهور گفت: پروژه‌های بزرگی در این سفر به بهره‌برداری می‌رسند که می‌توان به بزرگترین کشتارگاه صنعتی جنوب کشور اشاره کرد.

مجتبی بوربور، مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری نیز با اشاره به سفر آینده دکتر پزشکیان به کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از مفاهیم کلیدی و مؤثر در اقتصاد، مقوله سرمایه‌گذاری است که تأثیر مستقیم و بسزایی در معیشت و زندگی مردم دارد، مورد توجه است.

وی افزود: اولین گام اساسی در مسیر توسعه اقتصادی، تقویت و تشویق سرمایه‌گذاری است تا به تبع آن اشتغال پایدار و تولید ملی ایجاد شود.

بور بور اظهارکرد: کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت‌های بسیار خوب و قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و می‌تواند میزبان مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.