مجموعه مستند «خط نجات» ، مستند «به جرم بیداری» ، مستند پیش از طوفان» و مستند «آه، نصرالله» از قاب شبکه های سیما تماشایی می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «خط نجات» با روایتی از نقش‌آفرینی و فداکاری تلاشگران عرصه سلامت، هر شب ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این مستند در ۲۵ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای با محوریت دفاع مقدس و با تمرکز بر نقش‌آفرینی و فداکاری تلاشگران عرصه سلامت تولید شده است.

«خط نجات» روایتی متفاوت از ایثار و مجاهدت کادر درمان و امدادگران در هشت سال دفاع مقدس است که با نگاهی انسانی و الهام‌بخش به تصویر کشیده می‌شود.

از ویژگی‌های شاخص این مجموعه، بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی کم‌تر دیده‌شده و بعضاً منتشرنشده است که برای نخستین بار روی آنتن خواهد رفت.

همچنین در بخش‌هایی از مستند، گفت‌و‌گو با بیش از ۱۰۰ نفر رزمندگان، امدادگران و جامعه پزشکی حاضر در خطوط مقدم، ناگفته‌ها و ابعاد تازه‌ای از آن دوران را روایت می‌کند.

«خط نجات» با تهیه‌کنندگی سید محمدحسین پورفاضلی، کارگردانی ارمین رجایی ، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تولید شده است.

این مجموعه هر شب ساعت ۲۳:۳۰ و بازپخش روز بعد حوالی ۱۵:۳۰ از شبکه سلامت سیما پخش خواهد شد.

مستند «به جرم بیداری»

مستند «به جرم بیداری» با نگاهی به مبارزه مردم فلسطین در طول تاریخ اشغالگری و فراز و فرود‌های آن روانه آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌شود.

مستند «به جرم بیداری» روز یکشنبه (۶ مهر) ساعت ۲۲:۳۰ برای علاقمندان پخش می‌شود.

مستند تاریخی - تحلیلی «به جرم بیداری» پنجره‌ای تازه به روایت رنج، ایستادگی و خروش مردمی است که دهه هاست، با دست‌های خالی، اما دل‌های پر از امید، در برابر ظلم و اشغال ایستاده‌اند.

«به جرم بیداری» را باید دید، نه برای گریستن بر رنج مردم فلسطین، بلکه برای درک ژرفای رشادتی که قرن‌ها روایت را تاب آورده، و هنوز، در گوشه‌گوشه خاک اشغالی، در حال رقم زدنِ آینده است.

مستند «پیش از طوفان»

مستند «پیش از طوفان» کاری از محمدمهدی خالقی و وحید فرجی، یکشنبه ۶ مهر حوالی ساعت ۱۴:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مستند با نگاهی انسانی و پرتعلیق ، قصه نورحمزه ـ پرستار بیمارستان دارالحکمه لبنان ـ را روایت می‌کند که پس از پایان جنگ، متوجه می‌شود همسرش در خط مقدم نبرد به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

با وجود این ضایعه تلخ ، او همچنان در بخش اورژانس بیمارستان، پرستاری و خدمت‌رسانی به مجروحان جنگی و مردم مقاوم سرزمینش را ادامه می‌دهد.

«پیش از طوفان» با بهره‌گیری از تصاویر میدانی و روایتی تأثیرگذار، ابعاد تازه‌ای از ایثار زنان لبنانی در دل بحران و ویرانی را به نمایش می‌گذارد؛ زنانی که هم همسران شهید خود را بدرقه کرده‌اند و هم در خط مقدم خدمت، سنگر را خالی نگذاشته‌اند.

تماشای این مستند، فرصتی است برای شناخت بخشی کمتر روایت‌ شده از جنگ لبنان؛ قصه استقامت، ایمان و ایثار زنانی که در «پیش از طوفان» نمادی از مقاومت مردم لبنان در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به تصویر کشیده می‌شوند.

مستند «آه، نصرالله»

مستند کوتاه «آه، نصرالله» امشب از قاب شبکه مستند سیما به روی آنتن می‌رود.

این اثر، با نگاهی شاعرانه و روایتی احساسی، به حال و هوای لبنان پس از شهادت سید حسن نصرالله و مراسم تشییع پیکر او می‌پردازد.

«آه، نصرالله» امشب ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز ساعت ۰۰:۳۰ بامداد دوشنبه خواهد بود.

این مستند به کارگردانی محمد حسن رضائی و همکاری مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و دفتر مقامت اسلامی نجبا در ایران است.