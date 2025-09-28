پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: در تابستان امسال (ابتدای تیرماه تا اواخر شهریور ماه سال ۱۴۰۴) بیش از ۳ میلیون و دویست هزار تردد ورودی و ۳ میلیون و ۷۰ هزار تردد خروجی در محورهای استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی در دومین جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری از جرائم و تخلفات رانندگی استان با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اعضای کارگروه در اداره کل، گفت: میانگین ترددهای ورودی و خروجی استان نیز در تابستان امسال ۶۷ هزار تردد روزانه بوده است.
به گفته وی، ۴۰ درصد پلاک این ترددها بومی بوده که استان را بعنوان مقصد گردشگری و عبوری تعیین کرده بودند.
مصدقی ادامه داد: بیشترین فراوانی این پلاکها به ترتیب از استانهای خراسان رضوی، تهران، مازندران و خراسان شمالی به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در کنار تمام دستگاههای خدمات رسان برای کنترل و امنیت ترافیکی استان نهایت تلاشها را داشته است، اضافه کرد: از جمله زیرساختهایی که برای ارتقای ایمنی راهها از هفته دولت سال ۱۴۰۳ تا هفته دولت سال ۱۴۰۴ انجام داده میتوان به بهسازی و روکش آسفالت ۴۷۵ کیلومتر از راههای شریانی و اصلی، رفع و اصلاح ۴۰ نقطه حادثه خیز از ۹۵ نقطه حادثه خیز مصوب، افزایش ۲۱ کیلومتر روشنایی طولی و نقطهای، احداث ۷ تقاطع و دوربرگردان و احداث و آسفالت ۹۷ کیلومتر راه روستایی و همچنین توسعه سامانههای هوشمند جادهای نام برد.