مردم شهید پرور اراک و جمعی از سبزپوشان فراجا، پیکر پاک شهدای امنیت را تا بهشت بدرقه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم شهید پرور شهر اراک و جمعی از سبزپوشان فراجا، امروز پیکر پاک شهدای امنیت را تا بهشت بدرقه کردند.
ستوان یکم مجتبی اسماعیلی و ستوان دوم رضا، علیبیگی دو مامور وظیفه شناس فرماندهی انتظامی استان، بامداد دیروز در درگیری با سارقان مسلح به شهادت رسیدند.
مردم مومن و انقلابی کلانشهر اراک امروز از میدان شهدا تا مسجد سیدهای اراک شهدای امنیت را تشییع کردند.
در این مراسم علاوه بر حضور اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا و سبزپوشان نیروی انتظامی هم حضور داشتند.