مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت:وحدت و همدلی مهمترین نیاز امروز کشور در پیشبرد اهداف جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام سرایی در همایش یادگاران هشت سال دفاع مقدس هشترود رسالت اصلی امروز تمام مردم و مسئولان کشور را حفظ وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمنان عنوان کرد و گفت:اگر بخواهیم کشوری قدرتمند و خودکفا باشیم میبایست در کنار یکدیگر بوده و تنها به فکر رشد و تعالی انقلاب اسلامی و کشور باشیم.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ناامید کردن مردم و خصوصاً جوانان است گفت:با اعتقاد به خداوند و کمک مسئولان میتوان با کار و تلاش جهادی بسیاری از مشکلات و دغدغههای مردم را حل کرد.
وی دوران دفاع مقدس را دوران طلایی و صلابت ایران اسلامی ذکر کرد و گفت:دفاع مقدس سند افتخار کشور و مایه عزت ایران اسلامی و قدرت و صلابت بود و درس آزادگی و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز را به جهانیان ثابت کرد.
حجت الاسلام سرایی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور خونهای مقدسی است که در پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد و دفاع مقدس سالهای اوج شهادت و رشادت مردم انقلابی ایران بود.
وی گفت: بعد از دفاع مقدس نیز خط نورانی شهادت ادامه داشت و امروز شما میبینید که هر جا نیاز به جانفشانی است، جوانان وفادار به آرمانهای شهیدان آماده ایثار و از جان گذشتگیاند.
وی بر ضرورت تبیین ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان تاکید کرد و گفت:آشنایی نسل جوان با ارزشها و مبانی اعتقادی و روحیه ایثار و شهادت کشور را در مقابل حوادث مختلف بیمه میکند.