به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام سرایی در همایش یادگاران هشت سال دفاع مقدس هشترود رسالت اصلی امروز تمام مردم و مسئولان کشور را حفظ وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمنان عنوان کرد و گفت:اگر بخواهیم کشوری قدرتمند و خودکفا باشیم می‌بایست در کنار یکدیگر بوده و تنها به فکر رشد و تعالی انقلاب اسلامی و کشور باشیم.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ناامید کردن مردم و خصوصاً جوانان است گفت:با اعتقاد به خداوند و کمک مسئولان می‌توان با کار و تلاش جهادی بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های مردم را حل کرد.

وی دوران دفاع مقدس را دوران طلایی و صلابت ایران اسلامی ذکر کرد و گفت:دفاع مقدس سند افتخار کشور و مایه عزت ایران اسلامی و قدرت و صلابت بود و درس آزادگی و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز را به جهانیان ثابت کرد.

حجت الاسلام سرایی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور خون‌های مقدسی است که در پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد و دفاع مقدس سال‌های اوج شهادت و رشادت مردم انقلابی ایران بود.

وی گفت: بعد از دفاع مقدس نیز خط نورانی شهادت ادامه داشت و امروز شما می‌بینید که هر جا نیاز به جانفشانی است، جوانان وفادار به آرمان‌های شهیدان آماده ایثار و از جان گذشتگی‌اند.

وی بر ضرورت تبیین ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان تاکید کرد و گفت:آشنایی نسل جوان با ارزش‌ها و مبانی اعتقادی و روحیه ایثار و شهادت کشور را در مقابل حوادث مختلف بیمه می‌کند.