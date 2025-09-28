برگزاری اولین یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان گفت: اولین یادواره شهیدان امر به معروف و نهی از منکر خوزستان در آذر ماه سال جاری با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشکری در اهواز برگزار خواهد شد.