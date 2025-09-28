پخش زنده
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان گفت: اولین یادواره شهیدان امر به معروف و نهی از منکر خوزستان در آذر ماه سال جاری با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشکری در اهواز برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار بهمن شهریاری در اولین نشست هماهنگی برگزاری این برنامه با تاکید بر ضرورت قدردانی از خانوادههای شهیدان و ایثارگران انقلاب اسلامی در عرصههای گوناگون افزود: برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزاری این برنامهها را با اهمیت عنوان کرد.
وی گفت: خوزستان دارای چهار شهید عرصه امر به معروف و نهی از منکر است که برای ادای این دو فریضهی الهی جان خود را فدا کردند.