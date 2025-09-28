به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، امیر شهرابی شهردارمنطقه۱۴ در این باره گفت: این فعالیت‌ها که با هدف ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی، حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌ها و ایجاد محیطی شاداب و ایمن برای آغاز بهار تعلیم و تربیت صورت گرفته و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: یکی از شاخص‌ترین اقدامات شهرداری منطقه ۱۴، تمرکز بر آماده‌سازی و ایمن‌سازی فضا‌های فیزیکی مدارس و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است.

شهرابی تصریح کرد: عملیات آسفالت‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی در ۲۱ مدرسه به اتمام رسیده و این روند تا پایان سال به ۳۵ مدرسه دیگر نیز تسری خواهد یافت.

وی افزود: از اقدامات گسترده ترافیکی در قالب طرح «استقبال از مهر» شامل ایمن‌سازی معابر اطراف مدارس، خط‌کشی عابر پیاده، نصب علائم ترافیکی و اجرای سرعت‌کاه‌ها گرفته تا آماده‌سازی کلی مدارس برای بازگشایی و حضور ایمن و بانشاط بیش از ۷۰ هزار دانش‌آموز دارالمؤمنین تهران انجام شده است.

به گفته وی در کنار فعالیت‌های عمرانی، حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار نیز در قالب پویش «مهر دارالمؤمنین»، انجام شد. بر این اساس یک‌هزار بسته شامل کوله‌پشتی و لوازم‌التحریر متناسب با مقاطع تحصیلی مختلف، تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند و فرزندان زنان سرپرست خانوار توزیع شد. این فعالیت‌ها با همیاری گروه‌های جهادی و مردمی در قالب پویش‌های مختلف مستمر خواهد بود.

طیف وسیع برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی

شهرابی در ادامه با اشاره به اجرای زنگ سلامت، ویژه‌برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، پویش «پویندگان سلامت» برگزاری جشنواره ورزشی «شکوه دخترانه» همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) با حضور بیش از ۸۰۰ دانش‌آموز دختر در رشته‌های مختلف ورزشی و.. یاداور شد: اجرای ویژه برنامه‌های مفرح، فرهنگی و آموزش محور در دستور کار فعالیت‌های شهرداری در تعامل با آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی است.

وی در ادامه به اجرای عملیات پوشاننده و نقاشی دیواری در محور‌های منتهی به مدارس و دیوار‌های خود مدارس برای ارتقای ایمنی و زیبایی مسیر‌های تردد دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت پسماند با محوریت مدارس، آموزش‌های ترافیکی برای حدود ۱۲ هزار دانش‌آموز، اجرای پویش آموزش همگانی «شهر آماده» برای بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز و والدین آنها با آموزش‌های تخصصی مانند کمک‌های اولیه از دیگر اقدامان شهردرای منطقه بوده است .

طرح جامع نگهداشت شهر و ارتقای کیفیت محیطی

شهردابی ادامه داد: طرح جهادی نگهداشت شهر در محور ها‌ی منتهی به مدارس با حضور فعال عوامل اجرایی واحد خدمات شهری و پشتیبانی نیز به اجرا درآمده و این فعالیت‌ها برا‌ی ارتقای کیفیت محیط شهری و آماده‌سازی معابر برای استقبال از دانش‌آموزان در قالب شست‌وشوی جداول و حاشیه معابر، رفت‌وروب مکانیزه و دستی، جمع‌آوری ضایعات، تخلیه و شست‌وشوی مخازن پسماند، و لایروبی کانال‌های هدایت آب‌های سطحی انجام شده است.

شهردار منطقه ۱۴ در پایان تأکید کرد: مدارس قلب تپنده محلات هستند و ما وظیفه داریم فضایی ایمن، شاد و بانشاط برای دانش‌آموزان فراهم کنیم. ابر این اساس و برای خدمت به دانش اموزان و ایجاد محیط اموزشی کیفی‌تر، شهرداری منطقه ۱۴ نه‌تنها در حوزه عمرانی و خدماتی، بلکه در آموزش، فرهنگ‌سازی، ورزش و سلامت دانش‌آموزان نیز تا پایان سال و در همکاری با آموزش و پرورش حضوری جدی دارد.