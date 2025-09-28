دو زمین چمن مصنوعی در مدارس شهید رجایی شهری و شهید ایازی روستای شیرکی سلماس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علایی فرماندار سلماس گفت:برای اجرای هر یک از این طرح‌ها با مشارکت خیران ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

او گفت:با افتتاح این دو زمین ورزشی، در مجموع ۳۲۰ دانش‌آموز از امکانات ورزشی مناسب و استاندارد برخوردار شدند.

علایی افزود:هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد بستر سالم برای رشد جسمی و روحی دانش‌آموزان و توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس عنوان شده است.