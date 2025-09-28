پخش زنده
رئیس اداره عقیدتی ـ سیاسی نیروی دریایی ارتش در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه دریایی نوشهر، دانشگاه را میدانگاه علم، تقوا و بصیرت دانست و بر نقش دانشجویان در پیشرفت کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، مراسم رسمی دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با حضور مسئولان ارشد نظامی و دانشگاهی برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام سعید نصیرالاسلامی رئیس اداره عقیدتی ـ سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی سهبخشی خطاب به اساتید و دانشجویان، دانشگاه را «میدانگاه علم، تقوا، بصیرت، وحدت، مقاومت و آگاهی» دانست و بر نقش راهبردی آن در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان برنامههای هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، این ایام را مصداق تلاقی «دفاع، امنیت و پایداری» دانست و خواستار تلاش مستمر برای حفظ جایگاه نیروی دریایی و نظام شد.
حجتالاسلام نصیرالاسلامی خطاب به دانشجویان گفت: برای موفقیت باید شرایط امروز و فردای کشور را شناخت، مسلح به دانش و فناوری روز شد و تقوا و بصیرت را همراه علم کرد.
وی بر ضرورت شناخت زمان عمل، مسیر درست و تبعیت از رهبری بهعنوان ضابطهای راهبردی در میدانهای علمی و اجتماعی تأکید کرد.
رئیس اداره عقیدتی ـ سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجربه تعامل با غرب، مذاکره با دشمن را بیثمر خواند و تصریح کرد: غنیسازی لزوماً معادل تولید سلاح هستهای نیست و ساخت سلاح کشتار جمعی مورد پذیرش جمهوری اسلامی نیست. وی نقش دانشگاهها و جوانان را خط مقدم مقابله با فشارها و تفرقهافکنی دشمن دانست.
در این مراسم، دریادار دوم ابوطالب مطلبی فرمانده دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر گفت: دانشگاه امام (ره) با بیش از هزار و صد دانشجو در رشتههای مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، تلاش میکند سربازانی شایسته برای نیروی دریایی و مجموعه نیروهای مسلح کشور تربیت کند.
وی با اشاره به موفقیت اخیر دانشجویان در مسابقات کشوری، این دستاورد را نتیجه برنامهریزی منسجم و تعهد دانشگاه به ارتقای کیفی در بخشهای آموزشی، ورزشی و تربیتی دانست و ابراز امیدواری کرد با تلاش جمعی، رضایت مقام معظم رهبری و مردم عزیز کشور در عرصه علم، ورزش و تربیت حاصل شود.