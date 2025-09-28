به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: طرح گلخانه‌های تابع اقلیم به وسعت چهار و نیم هکتار با هدف توسعه کشاورزی مدرن و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه در کوار ساخته شد.

عبدالرسول جوکار با بیان اینکه این طرح به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته است افزود: کاهش مصرف آب، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات از مزایای این گلخانه‌ها است که با ایجاد شرایط بهینه برای رشد گیاهان، بازدهی تولید افزایش یافته است و گامی مهم برای توسعه پایدار کشاورزی در کوار تلقی می‌شود.