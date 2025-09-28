پخش زنده
نخستین بارکد خوان دیجیتال آثار تاریخی ویژه ناشنوایان همزمان با هفته گردشگری و هفته گرامیداشت ناشنوایان در کاخ موزه چهلستون رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این ابتکار به ناشنوایان و کمشنوایان امکان میدهد تا با استفاده از زبان اشاره به اطلاعات غنی مربوط به تاریخ، معماری و ارزشهای فرهنگی بناهای تاریخی دسترسی یابند و تجربهای جامعتر و لذتبخشتر از بازدید خود داشته باشند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اصفهان در حاشیه این مراسم، بر اهمیت توجه به نیازهای اقشار مختلف جامعه، به ویژه ناشنوایان، در حوزه گردشگری تأکید و ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند الگویی برای دیگر مجموعههای تاریخی و گردشگری کشور قرار گیرد.
اعظم مهرهکش افزود: میراثفرهنگی متعلق به همه است و تلاش میشود تا موانع موجود بر سر راه دسترسی همگان به این گنجینههای ارزشمند برطرف شود.
وی تاکید کرد: استفاده از فناوریهای نوین ازجمله استند بارکد و محتوای دیجیتال به زبان اشاره، نهتنها تجربه بازدید را برای ناشنوایان بهبود میبخشد، بلکه به معرفی بهتر و عمیقتر تاریخ و فرهنگ ایران به این قشر کمک شایانی خواهد کرد.
پرواز بادبادکها یکی از برنامههای جانبی این مراسم بود که باهدف آگاهسازی و دیده شدن کودکان ناشنوایان و آشنای با مشکلات آنها در نظر گرفتهشده است.