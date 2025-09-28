فراخوان دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق به یاد حسن کسایی موسیقی‌دان و نوازنده پیشگام موسیقی ایرانی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جشنواره با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و با هدف شناسایی استعدادهای ویژه و معرفی ظرفیت‌های نو در موسیقی کشور برگزار می‌شود.

امید قبادی دبیر این جشنواره در توضیح این رویداد گفت: جشنواره همچون سال گذشته در چهار محور اصلی شامل آفرینش، پژوهش، آموزش و صنعت برگزار خواهد شد و هرگونه اثر خلاقانه و نوین در شاخه‌های مختلف موسیقی از موسیقی دستگاهی و نواحی گرفته تا پاپ، کلاسیک، مدرن، جاز، موسیقی آئینی و مذهبی، موسیقی کودک و نوجوان و سایر شاخه‌ها می‌تواند در چارچوب این جشنواره ارائه شود.

به گفته قبادی، این دوره از جشنواره به نام «استاد حسن کسایی» نامگذاری شده و بخش ویژه‌ای نیز با عنوان «جایزه استاد جلیل شهناز» در نظر گرفته شده است. این جایزه به خلاقیت در بداهه‌نوازی و بداهه‌پردازی در موسیقی ایرانی اختصاص دارد.

در متن فراخوان دومین جشنواره موسیقی خلاق آمده است:

* محورهای جشنواره

۱. آفرینش: آهنگسازی، نوازندگی، اجرا، بداهه نوازی

۲. پژوهش: مقاله، کتاب، پایان نامه

۳. صنعت موسیقی: سازسازی، نرم افزار، صدابرداری، ابزار آموزشی

*موضوعات جشنواره

موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی نواحی، موسیقی آئینی و مذهبی، موسیقی کلاسیک، موسیقی تلفیقی، موسیقی پاپ و موسیقی کودک و نوجوان و سایر شاخه‌های موسیقی

نکته: آثار می‌توانند در قالب تک‌نوازی، دونوازی و گروه‌نوازی با سازبندی‌های مختلف ارائه شوند.

جدول زمانی و نحوه ارسال آثار

انتشار فراخوان: مهر ماه ۱۴۰۴

مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴

زمان برگزاری جشنواره: بهمن‌ ماه ۱۴۰۴