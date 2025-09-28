پخش زنده
فراخوان دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق به یاد حسن کسایی موسیقیدان و نوازنده پیشگام موسیقی ایرانی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جشنواره با حمایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و با هدف شناسایی استعدادهای ویژه و معرفی ظرفیتهای نو در موسیقی کشور برگزار میشود.
امید قبادی دبیر این جشنواره در توضیح این رویداد گفت: جشنواره همچون سال گذشته در چهار محور اصلی شامل آفرینش، پژوهش، آموزش و صنعت برگزار خواهد شد و هرگونه اثر خلاقانه و نوین در شاخههای مختلف موسیقی از موسیقی دستگاهی و نواحی گرفته تا پاپ، کلاسیک، مدرن، جاز، موسیقی آئینی و مذهبی، موسیقی کودک و نوجوان و سایر شاخهها میتواند در چارچوب این جشنواره ارائه شود.
به گفته قبادی، این دوره از جشنواره به نام «استاد حسن کسایی» نامگذاری شده و بخش ویژهای نیز با عنوان «جایزه استاد جلیل شهناز» در نظر گرفته شده است. این جایزه به خلاقیت در بداههنوازی و بداههپردازی در موسیقی ایرانی اختصاص دارد.
در متن فراخوان دومین جشنواره موسیقی خلاق آمده است:
* محورهای جشنواره
۱. آفرینش: آهنگسازی، نوازندگی، اجرا، بداهه نوازی
۲. پژوهش: مقاله، کتاب، پایان نامه
۳. صنعت موسیقی: سازسازی، نرم افزار، صدابرداری، ابزار آموزشی
*موضوعات جشنواره
موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی نواحی، موسیقی آئینی و مذهبی، موسیقی کلاسیک، موسیقی تلفیقی، موسیقی پاپ و موسیقی کودک و نوجوان و سایر شاخههای موسیقی
نکته: آثار میتوانند در قالب تکنوازی، دونوازی و گروهنوازی با سازبندیهای مختلف ارائه شوند.
جدول زمانی و نحوه ارسال آثار
انتشار فراخوان: مهر ماه ۱۴۰۴
مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴
زمان برگزاری جشنواره: بهمن ماه ۱۴۰۴