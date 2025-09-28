رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفت: پیش‌بینی می‌شود با حمایت‌های دستگاه‌های مسئول، در طرح «همسفر تا بهشت» امسال بیش از ۱۰ هزار زوج دانشجو به پابوسی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اعزام شوند.

حجت الاسلام مصطفی رستمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بیست و هشتمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی و طرح «همسفر تا بهشت» از دهم مهرماه امسال آغاز می‌شود و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: اولین کاروان‌های اعزامی نیز از دهم آبان ماه به سمت مشهد مقدس حرکت خواهند کرد و این اعزام‌ها تا پایان ماه بهمن (آغاز ماه مبارک رمضان) ادامه خواهد داشت.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح ملی که با محوریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و با همکاری دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود، پایداری بالای زندگی مشترک زوجین است که این موضوع به تایید ثبت احوال و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس آمار‌های تطبیق یافته با سازمان ثبت احوال کشور، نرخ طلاق در میان زوج‌هایی که تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند، ۵.۸ درصد گزارش شده است. این آمار به معنای این است که بیش از ۹۴ درصد پایداری زندگی در این گروه است.

رستمی گفت: این موفقیت چشمگیر، طرح «همسفر تا بهشت» را به یک الگوی مدیریتی موفق در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و ترویج سبک زندگی مبتنی بر ازدواج آگاهانه، به‌هنگام و پایدار معرفی کرده است.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف اصلی این طرح، آموزش‌های جامع و متناسب با نیاز‌های دانشجویان ازجمله ترویج فرهنگ فرزندآوری در سنین جوانی و آموزش‌های تخصصی در زمینه حل تعارضات ابتدایی زندگی مشترک و چالش‌های ناشی از شروع زندگی مشترک دانشجویی است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها بر نیاز مبرم دانشجویان متأهل به خوابگاه تاکید کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های کلی حمایت از جوانی جمعیت، تلاش‌های چشمگیری در سال‌های اخیر برای احیای خوابگاه‌های متاهلی و احداث واحد‌های جدید صورت گرفته است.

رستمی ادامه داد: مسئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت در حال اجرای نهضت خوابگاه‌سازی برای زوج‌های دانشجو هستند، هرچند اذعان شد که این میزان ساخت و ساز هنوز نتوانسته به طور کامل پاسخگوی نیاز موجود در سطح دانشگاه‌ها باشد.