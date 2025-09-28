به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی آستان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، عصر روز پنج‌شنبه ۱۰ مهر، از ساعت ۱۶ با حضور خادمان و زائران در صحن امام رضا (ع) آیین اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد نورانی حرم بانوی کرامت، برپا می‌شود.

همچنین در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی از استادان حوزه علمیه قم سخنرانی می‌کندو سید رضا تحویلدار مداحی و احمد علوی نیز شعر قرائت می‌کند.

مراسم شب رحلت حضرت معصومه (س) شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ مهر و بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در این مراسم سخنرانی خواهد کرد و سید مجید بنی‌فاطمه به مداحی می‌پردازد.

همچنین از ساعت ۲۱ مراسمی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی و مداحی حسین ستوده در شبستان امام خمینی (ره) برپا می‌شود.

مراسم صبح رحلت حضرت معصومه (س)، جمعه ۱۱ مهر از ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ماندگاری و مداحی محمدرضا بذری و علی حبیب‌زاده در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

ظهر جمعه نیز از ساعت ۱۳ مراسم عزاداری با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمیرهاشم حسینی و مداحی مهدی رسولی و سیدرضا نریمانی برپا می‌شود.

بر اساس این گزارش، مراسم شام رحلت کریمه اهل بیت (ع) جمعه ۱۱ مهر بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی و مداحی محمود کریمی دنبال می‌شود. همچنین ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه شامگاه جمعه مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی امیر کرمانشاهی برگزار می‌شود.