به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: تحلیل و روایت صحیح ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی جنگ ۱۲ روزه اخیر یکی از مسائل راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران است و موجب سنجش قدرت و توانایی کشورمان شد.

جواد بیژنی افزود: جواب کوبنده جمهوری اسلامی ایران به تعرض رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان موجب حیرت دنیا شد.

وی گفت: نقش پر رنگ بسیجیان و مردم در جنگ ۱۲روزه بعنوان بازوی قدرتمند نظام ظهور پیدا کرد.

معاون سیاسی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان افزود: گشت‌های محله‌ای و ایست و بازرسی‌هایی که بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه راه اندازی کردند عرصه را بر دشمن تنگ و نقشه هایشان در داخل را به طور کامل خنثی کرد.