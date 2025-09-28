پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس جلسه تبیین جنگ ۱۲ روزه با حضور معاون سیاسی سپاه امام سجاد (ع) در شهر شمیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: تحلیل و روایت صحیح ابعاد منطقهای و بینالمللی جنگ ۱۲ روزه اخیر یکی از مسائل راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران است و موجب سنجش قدرت و توانایی کشورمان شد.
جواد بیژنی افزود: جواب کوبنده جمهوری اسلامی ایران به تعرض رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان موجب حیرت دنیا شد.
وی گفت: نقش پر رنگ بسیجیان و مردم در جنگ ۱۲روزه بعنوان بازوی قدرتمند نظام ظهور پیدا کرد.
معاون سیاسی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان افزود: گشتهای محلهای و ایست و بازرسیهایی که بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه راه اندازی کردند عرصه را بر دشمن تنگ و نقشه هایشان در داخل را به طور کامل خنثی کرد.