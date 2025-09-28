تجلیل از فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان در لرستان
استاندار لرستان بر ضرورت رفع مشکل اشتغال فرزندان شهدا،آزادگان و جانبازان سرافراز در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگراری صداوسیمای استان لرستان
؛استاندار لرستان در مراسم تجلیل از فرزندان شهید، جانبازان شاغل و آزادگان سرافراز با گرامیداشت یاد و خاطره ی شهید سید حسن نصرالله رهبر جبهه مقاومت گفت:امروزه راه، روش و برکت خون این شهدا، امیدبخش مسیر و جریان مقاومت در برابر زورگویی استکبار و حمایت از مظلومان غزه و همه ی افراد تحت ستم استکبار است.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه تهدید و تحریمهای دشمنان تاثیری در حرکت ملت ایران ندارد، افزود:مکانیزم ماشه سلاحی بدون گلوله است که هیچ اثری بر اراده و مسیر کشور ما نخواهد داشت .
وی با اشاره به رشادت ها و جانفشانی های شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانوادههای آنها در دوران دفاع مقدس گفت:: شهدا، رزمندگان و جانبازان سر افراز به دنبال مبارزه با دشمن و خنثی کردن توطئههای آنان بودهاندو امروز همه ی ما قدردان آنان هستیم.
استاندار لرستان به جنگ ۱۲ روزه و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان اشاره کرد و افزود: وحدت ،همدلی و انسجام ملی ملت غیور ایران بیش از هر زمان دیگری در بازدارندگی دشمن مؤثر است.
شاهرخی با تأکید بر ضرورت رفع دغدغههای معیشتی و اشتغال فرزندان و اعضای خانواده های معظم شهدا،جانبازان و آزادگان گفت: به صورت ویژه پیگیر اشتغال فرزندان آزادگان و خانوادههای شهدا خواهیم بود .