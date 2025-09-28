پخش زنده
فیلم حادثه ای «جدال در تاریکی» ، فیلم سینمایی «خدای جنگ» و فیلم سینمایی یک «خرس در کوهستان» از قاب شبکه های سیما روانه پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش به مناسبت روز آتش نشانی، فیلم حادثهای و تماشایی «جدال در تاریکی» را تقدیم مخاطبان میکند؛ روایتی نفسگیر که مخاطب را به دل شعلهها و خطر میبرد.
فیلم «جدال در تاریکی» به کارگردانی چی کینکوک دوشنبه ۷ مهر ماه ساعت ۱۷ روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است، یک آتشنشان به همراه دوستانش حاضر هستند جان خود را برای هر چیز کوچکی به خطر بیاندازند.
در یکی از شبها ناگهان برای مهار یک آتش جزئی که در یک مغازه اتفاق افتاده اعزام میشوند ولی این آتش کوچک کم کم به تهدیدی بزرگ برای شهر هنگ کنگ بدل می شود و...
بینگ بای، جکی چان و جان هو در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «جدال در تاریکی» دوشنبه ساعت ۱۷ پخش میشود و بازپخش آن روز سه شنبه ساعتهای ۳ و ۹ خواهد بود.
فیلم سینمایی «خدای جنگ»
فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی» امشب ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحهی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق میافتد.
دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشهای پیچیده طراحی میکنند.
لیبیاییها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشکهای ایرانی را به سرقت میبرند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند؛ اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت مییابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانههای موشکی را به کار بیندازند.
در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدینیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیکدست، علی دلپیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی یک «خرس در کوهستان»
فیلم سینمایی «خرس در کوهستان» با گویندگی ۱۷ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سینمایی در گونه کمدی، جنایی و مهیج محصول فرانسه و بلژیک در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی بهمن هاشمی و صدابردار آن رامین آریا شکوه است. آزاده اکبری، دانیال الیاسی، مونا خجسته، زویا خلیل آذر، شیرین روستایی، لادن سلطان پناه، شایان شامبیاتی، داود شعبانی نصر، خشایار شمشیرگران، نغمه عزیزی پور، بهروز علیمحمدی، علی منانی، اکبر منانی، امیر منوچهری، غلامرضا مهرزادیان، حسین نورعلی و بهمن هاشمی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم درباره مردی کشاورز است که در حال رانندگی برای این که به یک خرس نزند از جاده منحرف میشود و به ماشینی میزند که بعداً معلوم میشود متعلق به قاچاقچیان است.
در نتیجه این تصادف سرنشینان کشته میشوند و مرد و همسرش کیفی پر از دو میلیون یورو در ماشین پیدا میکنند و آن را برای خود برمی دارند.
در نهایت پلیس قضیه را میفهمد و پولها را تحویل میگیرد در حالی که قاچاقچیان به سراغ کشاورز و همسرش میآیند، اما توسط آنها کشته میشوند و.....