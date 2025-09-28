به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ راهبری عملیات تولید پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به‌عنوان سیزدهمین پالایشگاه میدان مشترک پارس جنوبی از ابتدای مهرماه سال جاری به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واگذار شده است.

بر اساس این گزارش، در چارچوب قرارداد طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، مسئولیت تکمیل ساخت و راه‌اندازی واحد‌های باقی‌مانده و بازسازی و راه‌اندازی ردیف آسیب‌دیده پالایشگاه، کماکان بر عهده شرکت نفت و گاز پارس است که بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش خواهد رفت.

تحویل آخرین پالایشگاه پارس جنوبی به بهره‌بردار نهایی، افزون بر اینکه موجب تقسیم وظایف تخصصی، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بهره‌وری خواهد شد، به مدیریت متمرکز بهره‌برداری از پالایشگاه‌های پارس جنوبی و اطمینان بیشتر از تأمین گاز سراسری در فصول اوج مصرف خواهد انجامید.