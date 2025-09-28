پخش زنده
رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند فیشینگ خبر داد که با طراحی اپلیکیشنهای جعلی و ارسال لینکهای آلوده، اقدام به برداشت میلیاردی از حساب شهروندان کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ داود صفاریزاده رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز دو میلیارد ریالی از حساب بانکی وی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
شاکی در اظهارات اولیه گفت: پیامی حاوی لینک جعلی سامانه ابلاغیه قضایی برایم ارسال شد که پس از کلیک بر روی آن، طی دو مرحله مبلغ دویست میلیون تومان از حسابم برداشت گردید.
بررسیهای تخصصی کارشناسان پلیس فتا نشان داد وجوه برداشتشده به دو شماره کارت بانکی انتقال یافته و متهمان پس از تجمیع مبالغ، با استفاده از این کارتها اقدام به خرید طلا از طلافروشیهای یکی از شهرهای غربی کشور کردهاند. سوابق نشان داد صاحبان کارتهای مذکور از افراد سابقهدار و دارای اعتیاد بودهاند و کارتهای آنان صرفاً بهعنوان ابزار پولشویی توسط مجرمان مورد استفاده قرار گرفته است.
سرهنگ صفاریزاده افزود: کارآگاهان پلیس فتا در یک عملیات غافلگیرانه و پس از انجام تحقیقات میدانی گسترده، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از متهمان اصلی این پرونده در یکی از استانهای غربی کشور شدند.
وی ادامه داد: متهم دستگیرشده در بازجوییها اعتراف کرد که از حدود شش ماه قبل با همکاری دو نفر دیگر، اقدام به فیشینگ در قالب پیامکهای جعلی سامانه ثنا، اپلیکیشنهای بانکی و سهام عدالت کرده و همچنین فایلهای آلوده را در شبکههای اجتماعی منتشر مینموده است.
اعضای این باند با طراحی اپلیکیشنهای جعلی، تلفن همراه قربانیان را آلوده کرده و از طریق ارسال پیامکهای حاوی لینکهای جعلی و هک حساب تلگرام افراد، مبالغی را از مخاطبان آنان کلاهبرداری میکردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی، سایر اعضای این باند نیز در یکی دیگر از شهرهای همان استان شناسایی و دستگیر شدند. در ادامه، از تلفن همراه متهمان بدافزارهایی برای هک و نفوذ به گوشی شهروندان کشف و ضبط گردید.
رئیس پلیس فتا مازندران ضمن هشدار به شهروندان تأکید کرد: کاربران به هیچ عنوان روی لینکهای ناشناس ارسالشده در پیامک یا شبکههای اجتماعی کلیک نکنند و برای اطلاع از خدمات قضائی یا بانکی صرفاً به سامانهها و اپلیکیشنهای رسمی مراجعه نمایند.
وی خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی بوده و شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ نیز بهصورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات شهروندان در سراسر استان است.