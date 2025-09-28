نماینده یکی از شرکت‌های چینی در نمایشگاه الکامپ ۲۸ تهران با اشاره به ثبات نسبی و پیشرفت‌های فناورانه ایران، این شرایط را فرصتی ارزشمند برای گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه فناوری دانست.

همکاری فناورانه ایران و چین در سایه ثبات و رشد فناوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جو گائو وِی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ۲۸ ، گفت: معتقد هستم فناوری در ایران به‌طور تدریجی در حال پیشرفت است، هرچند هنوز با کشورهایی مانند چین قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه چندین سال (حدود چهار تا پنج سال) است که با شرکت‌های ایرانی همکاری دارد، افزود: ایران با توجه به رشد تدریجی فناوری، ثبات نسبی و استقبال مردم، فرصت‌های قابل توجهی برای همکاری و تجارت فراهم کرده است.

این شرکت کننده چینی درباره امنیت و تجربه ورود به ایران گفت: برخلاف تصورات منفی رسانه‌های غرب، هیچ مشکلی احساس نکرده و امنیت کامل داشته است.

اظهارات این شرکت‌کننده چینی درحالی مطرح شد که رسانه‌های غربی پس از جنگ ۱۲ روزه میان تهران و رژیم صهیونیستی در راستای اهداف مُخرب خود تلاش کرده اند در گزارش‌های غیرمستند خود امنیت ایران را پرچالش و سفر به آن را خطرناک نشان دهند.

بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از پنجشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شد و تا یکشنبه ۶ مهر ادامه دارد.

در طول چهار روز برگزاری نمایشگاه الکامپ، درهای نمایشگاه همه روزه از ۹ صبح تا ۱۷ به روی فعالان، علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران حوزه فناوری باز خواهد بود و مراجعه برای عموم هموطنان برای اطلاع از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعاتی و مخابراتی کشور آزاد است.

بیست و هشتمین الکامپ میزبان صدها شرکت داخلی و ۱۸ شرکت خارجی است که تازه‌ترین محصولات، خدمات و نوآوری‌های خود را در حوزه‌های متنوعی از هوش مصنوعی و بلاک‌چین تا کلان‌داده، سخت‌افزارهای پیشرفته و نرم‌افزارهای تخصصی عرضه کرده‌اند.

همچنین این نمایشگاه برای نخستین بار با غرفه‌های تخصصی و پنل‌های اختصاصی به معرفی فناوری‌های نو در یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی می‌پردازد و یکی از نوآوری‌های آن، راه‌اندازی چت‌بات راهنمای غرفه‌هاست که بازدیدکنندگان را به‌سرعت به اطلاعات شرکت‌کنندگان، محل غرفه‌ها و برنامه‌های جانبی هدایت می‌کند.