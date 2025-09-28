معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور در شورای اجتماعی شهرستان خمین شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور شورای اجتماعی شهرستان خمین برگزار شد.

در ابتدای این نشست نماینده گروه‌ها و شورا‌های تحت پوشش بهزیستی نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

در ادامه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: همه افراد جامعه از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند و هشت میلیون نفر به‌عنوان جامعه خاص، از حمایت‌های ویژه بهزیستی برخوردار می‌شوند.

سید جواد حسینی با اشاره به اینکه چهار هزار و ۵۰۰ نفر در خمین از حمایت‌های بهزیستی این شهرستان بهره‌مند هستند، گفت: ۲۵ هزار کودک امسال در خمین غربالگری بینایی و شنوایی می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر خوبی هم به زوج‌های جوان تحت حمایت این سازمان در خمین داد و گفت: تمام جهیزیه ۵۰ درصد از ازدواج‌های جامعه هدف بهزیستی خمین توسط این نهاد حمایتی تامین خواهد شد.

محمد حسین مقیمی مشاور وزیر کشور هم گفت: سازمان بهزیستی از نهاد‌های تخصصی، امدادی، حمایتی و اورژانسی کشور است که ارایه خدمات حمایتی را از پیش از تولد تا دوران سالمندی بر عهده دارد و بهزیستی خدمات متعددی را به جامعه هدف خود ارائه می‌کند، اما هم افزایی و انسجام بخشی به ویژه بین خیریه‌ها می‌تواند نتایج بهتری را رقم بزند.

مسئولان شهرستان خمین نیز جداگانه بر اهمیت نقش سازمان بهزیستی در کشور تاکید کردند و گفتند: بهزیستی سرمایه نظام مقدس جمهوری اسلامی است و با توجه به مجموعه فعالیت‌ها، باید خدمات اجتماعی و میزان رضایتمندی جامعه هدف خود را گسترش دهد و به این موضوع توجه جدی داشته باشد.