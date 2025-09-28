: محور لیکک به بهبهان همواره شاهد ترافیک و حوادث رانندگی می باشد و نیازمند کنترل دقیق و توجه جدی به هر دو مسیر رفت و برگشت است.

لطف الله ایرمی در بازدید از این طرح با بیان اینکه هدف ما رفع نقایص موجود و آماده سازی این طرح با کیفیتی مطلوب و استانداردهای مطلوب است، افزود