پیشرفت ۹۶ درصدی عملیاست ساخت ساختمان پلیس راه بهمئی-بهبهان
فرماندار شهرستان بهمئی گفت: این طرح با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال و با ۹۶ درصد پیشرفت کاری در حال اجراست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
لطف الله ایرمی در بازدید از این طرح با بیان اینکه هدف ما رفع نقایص موجود و آماده سازی این طرح با کیفیتی مطلوب و استانداردهای مطلوب است، افزود: محور لیکک به بهبهان همواره شاهد ترافیک و حوادث رانندگی می باشد و نیازمند کنترل دقیق و توجه جدی به هر دو مسیر رفت و برگشت است.
وی اضافه کرد: پروژه ساختمان پلیس راه بهمئی به بهبهان با قرارداد بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی در حال انجام کارهای پایانی از جمله تکمیل نمای بیرونی ساختمان ،نصب روشنایی، محوطه سازی داخلی ساختمان و همچنین محوطه جلو ساختمان آن است.