ناوگان جهانی صمود در ۸۰۰ کیلومتری غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶- ۱۴:۵۸
خبرهای مرتبط

اعزام دومین کشتی نظامی ایتالیا برای حمایت از ناوگان صمود

ملحق شدن کشورمان به کاروان جهانی صمود

کاروان صمود، موجی جهانی برای شکستن محاصره غزه

برچسب ها: صمود ، غزه ، کمک های بشر دوستانه
