شهردار اهواز از انجام کار عملیاتی در چهار ایستگاه پروژه قطار شهری اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا امینی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه متروی اهواز اظهار کرد: سالها قطار شهری اهواز درگیر مسائل حقوقی بود و در نهایت سال گذشته با رای قضایی، پیمانکار قبلی خلع ید شد. همزمان با سفر رئیس جمهور به خوزستان در زمستان گذشته، تفاهمنامهای با قرارگاه خاتمالانبیاء به عنوان پیمانکار جدید منعقد شد.
وی افزود: اقدامات مقدماتی قبل از شروع قرارداد، تعریف شده و کار در چهار ایستگاه این پروژه در حال انجام است.
شهردار اهواز گفت: مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای اجرای این پروژه در شورای سازمان قطار شهری با حضور استاندار خوزستان بررسی میشود و چند روز بعد از مشخص شدن مبلغ قرارداد، روند تکمیل ایستگاهها و حفاریها و سگمنتگذاری آغاز میشود.
امینی بیان کرد: بنا بر پیشبینیها، ۱۱.۵ کیلومتر از این پروژه در مدت ۳۶ ماه با چهار ایستگاه به بهرهبرداری برسد.