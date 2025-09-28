پخش زنده
هیئت انتخاب سومین جشنواره تئاتر «صورتخانه» ۱۲ نمایش را برای شرکت در این جشنواره انتخاب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نمایشهای راه یافته به این جشنواره به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
«از برلین با گلوله و برف»، کارگردان حامد سالمی شکوری
«ازدواج، جنایت و مکافات»، کارگردان شبنم بهوار
«پیچیدگیهای یک زندگی»، کارگردان زهرا وکیلی
«تنهایی تنها»، کارگردان محمود زهرهوند
«جهان عقبنشینی میکند»، کارگردان مزدک علیآبادی
«در میان کاغذپارهها»، کارگردان گلنسا محمدحسنی
«دلیریوم»، کارگردان نرگس کاشانی
«ریهها»، کارگردان روجا رمضانی
«سه خواهر»، کارگردان محمد رضا مغانلو
«قرار ملاقات»، کارگردان علی شورابی
«قوت لایموت»، کارگردان بهرنگ اصفیا
«هرج و مرج»، کارگردان پریا طاهری
سومین جشنواره تئاتر «صورتخانه» با دبیری محد رحمانیان ۳۰ مهر تا سوم آبان برگزار میشود.