به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به رویداد مهم ایران جان گفت: ایران جان فرصتی است منحصر به فرد که رسانه ملی برای استانها در نظر گرفته است لذا مدیران این فرصت را مغتنم شمارند و از همه توان برای بیان و معرفی توانمندی های استان بهره برداری کنند.

وی همچنین در خصوص برپایی نمایشگاه بین المللی ایران و افغانستان هم گفت: نمایشگاه فرصت های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان که ۲۶ الی ۲۹ مهرماه برگزار می شود، نخستین رویداد بین‌المللی اقتصادی استان است و باید تمامی امکانات استان برای برگزاری کمی و کیفی این نمایشگاه بسیج شوند.

در این نشست مشکلات ده واحد تولیدی در بخشهای دامپروری، پرورش مرغ و صنایع مختلف بررسی شد.

درخواست امهال تسهیلات، رفع سوء اثر چک برگشتی، تمدید پروانه بهره برداری و تقسیط بدهی مالیاتی از جمله درخواستهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود که با آنها موافقت شد.