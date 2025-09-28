به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست تعمیرات خطوط نهایی نورد سرد فولادمبارکه گفت: متخصصان این مجتمع فولادی پس از دو سال پژوهش باتوجه به نیاز صنایع حساس، چون فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی دستگاه سطح سنج پرتویی را بومی سازی کردند.

سعید بکرانی افزود: دستگاهی که جزء ابزار دقیق پیشرفته محسوب می‌شود و صنایع به خاطر تحریم‌ها از آن محروم بودند.

وی، آمریکا و آلمان را برخوردار از فناوری تولید دستگاه‌های سطح سنج پرتویی دانست و گفت: با به دست آوردن دانش فنی این دستگاه حالا ایران در تامین قطعات یدکی این نوع دستگاه‌ها هم خودکفا شده و از نکات برجسته این دستگاه نرم افزاری است که به دست فناوران ایرانی تولید شده و به سه زبان قابلیت اجرا دارد.

سرپرست تعمیرات خطوط نهایی نورد سرد فولادمبارکه افزود: پیش از این هم متخصصان فولاد مبارکه با همراهی سازمان انرژی اتمی دستگاه ضخامت سنج پرتویی را بومی سازی کرده بودند که این نشان می‌دهد دست ایران در حوزه تولید دستگاه‌های کمیت سنج پرتویی است.