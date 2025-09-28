پخش زنده
کشاورزان نی ریزی مشغول برداشت پسته از ۱۲ هکتار باغهای خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیریز گفت: محصول پسته از ۱۲ هکتار باغهای این شهرستان برداشت و پیش بینی میشود حدود ۱۸ هزار تن محصول تولید شود.
نادر زارعی افزود: ۵۰ درصد از این محصول به صورت کال فروشی برداشت و مابقی پس از فرآوری توسط ۱۷ ترمینال پسته به بازارهای داخل و خارج صادر میشود.
وی بیان کرد: ارقام پسته کشت شده در نیریز شامل اوحدی، احمدآقایی، کله قوچی و اکبری است.
شهرستان نی ریز در شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.