مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی گفت: حاج کرامت اسدی دمیرچی تاکنون ۷ مدرسه با ۳۲ کلاس درس در شهر‌های تهران، میانه، سراب و بخش مهربان احداث کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرهاد فرهودی در آیین تجلیل از تلاش‌های خانواده خیر اسدی گفت:آقای حاج کرامت اسدی دمیرچی از خیرین بنام و فعال استان در حوزه مدرسه سازی کشور است.

فرهودی افزود: وی تاکنون ۷ مدرسه با ۳۲ کلاس درس در شهر‌های تهران، میانه، سراب و بخش مهربان احداث کرده است.

وی ادامه داد:در حال حاضر نیز عملیات ساخت یک باب مدرسه ۴ کلاسه به همت این خیر در روستای جمال آباد بخش مهربان در حال اجراست.

مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت:این خیر نیک اندیش در احداث مصلای اعظم امام خمینی (ره)، حوزه‌های علمیه، بخش سلامت، درمان، بهداشت و رفاه دانشکده علوم پزشکی و تجهیز اتاق‌های عمل بیمارستان این شهرستان بیشترین حمایت را داشته است.

علی جهانی فرماندار سراب نیز گفت:تامین جهیزیه، حمایت از مددجویان کمیته امداد و مراکز نگهداری معلولان و سالمندان از مهمترین خدمات این خیر سرابی است.

علیرضا ابراهیمی بخشدار بخش مهربان با قدردانی از حمایت‌های آقای کرامت اسدی افزود: این خیر در عمران و توسعه روستا‌های این بخش از جمله احداث مساجد، سیل بند، غسالخانه، خانه‌های بهداشت و معابر روستایی به دولت کمک کرده است.

جمعی از مسئولان سراب و اهالی فرهنگ دوست بخش مهربان در مراسمی از تلاش‌ها و احسان ماندگار آقای حاج کرامت اسدی و خانواده او تجلیل کردند.

همچنین در این مراسم دو باب مدرسه ۱۲ کلاسه این خیر مدرسه ساز در شهر مهربان به بهره برداری رسید.

گفتنی است شهرستان سراب در جذب خیرین مدرسه ساز و نوسازی مدارس رتبه اول استان را داراست.

از ابتدای سال تاکنون ۵ باب مدرسه در این شهرستان به بهره برداری رسیده و عملیات احداث ۴ باب مدرسه دیگر نیز تا پایان سال به اتمام می‌رسد.