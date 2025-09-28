پخش زنده جذاب‌ترین دربی سری آ ایتالیا ، دیدار مستقیم بارسلونا و رئال سوسیداد و دیدار مستقیم فوتبال استون ویلا و فولام از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان می شود.

برنامه «لذت فوتبال» در ادامه پخش بازی‌های لیگ سری آ ایتالیا، یکشنبه ۶ مهر از ساعت ۲۲:۱۵ هفته پنجم از این رقابت‌ها را با تقابل حساس دو تیم میلان و ناپولی و گزارشگری مجید عابدی به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

ناپولی با ۴ پیروزی در ۴ بازی در صدر جدول قرار دارد، در حالی که میلان با ۳ پیروزی و ۱ باخت به دنبال شکست دادن مهمان صدرنشین است.

دیدار مستقیم بارسلونا و رئال سوسیداد

برنامه زنده «لذت فوتبال» یکشنبه ۶ مهر در چارچوب فوتبال لیگ لالیگا اسپانیا، امشب از ساعت ۲۰ دیدار دو تیم بارسلونا و رئال سوسیداد را با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

بارسلونا در چند هفته اخیر روند صعودی قابل قبولی داشته و روی دور برد قرار گرفته است. بازی امشب فرصت طلایی است تا این تیم با بهره گیری از میزبانی و هوادارانش، خود را به طور جدی در جمع مدعیان عنوان قهرمانی لالیگا معرفی کند.

دیدار مستقیم فوتبال استون ویلا و فولام

شبکه ورزش در ادامه پخش فوتبال لیگ برتر انگلیس، امروز یکشنبه ۶ مهر از ساعت ۱۶:۳۰، دیدار هفته ششم دو تیم استون ویلا و فولام را با گزارشگری عرفان کرمی و به صورت زنده پخش می‌کند.

از آخرین برد تیم فولام مقابل استون ویلا بیش از ۲ سال گذشته است.

فولام در ۱۰ بازی اخیر خارج از خانه خود همیشه دروازه اش گشوده شده است.