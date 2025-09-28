به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست سران، علما و بزرگان شهرستان بندرخمیر با عنوان مدافعان خلیج فارس در مسجد جامع کهورستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار خمیر در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای دفاع مقدس دوازده‌روزه گفت: ثمره وحدت و همدلی، پیشرفت است و این مهم امید دشمنان را نابود می‌کند.

مراد زرهی با تأکید بر اینکه وفاق و همدلی کلید حل هر مشکلی است، افزود: دشمن از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی با جنگ، تحریم اقتصادی و انواع توطئه‌ها به دنبال تضعیف ملت ایران بود، اما اتحاد و مقاومت مردم تمامی معادلات دشمن را برهم زد.