نشست شورای همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش آذربایجان غربی با هدف افزایش سطح تعاملات و بررسی نحوه عملیاتیسازی برنامه پنجساله تفاهمنامه حوزه و آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ برای تقویت همکاریها و همافزایی بین نهادهای تربیت محور استان، جلسه شورای همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با حضور معاونین پرورشی و فرهنگی وآموزشی تمامی معاونتهای حوزههای علمیه برگزار شد. این نشست صمیمی با هدف افزایش سطح تعاملات و بررسی نحوه عملیاتیسازی برنامه پنجساله تفاهمنامه حوزه و آموزش و پرورش برگزار شد.
در این جلسه مهم صمیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان، فدوی معاون پرورشی و فرهنگی، ابراهیمی معاون آموزش متوسطه و رزم آرا معاون آموزش ابتدایی حضور داشتند. همچنین معاونان تبلیغ، تهذیب حوزه، پژوهش، امور طلاب و دانشآموختگان، ارتباطات و بینالملل و سایر اعضای شورای همکاریحوزههای علمیه شرکت داشتند.
مباحث اصلی این نشست بر محور چگونگی اجرای موثر و کارآمد تفاهمنامه پنجساله بین حوزه و آموزش و پرورش متمرکز بود. حاضران به تبادل نظر درباره راهکارهای عملیاتیسازی برنامهها، تعیین اولویتها و تخصیص منابع لازم برای تحقق اهداف مشترک پرداختند. تاکید بر توسعه فعالیتهای فرهنگی، پرورشی و آموزشی با رویکرد دینی و اخلاقی از جمله محورهای اصلی گفتوگوها بود.
این جلسه نقطه عطفی در توسعه همکاریهای فیمابین خواهد بود و امید است با افزایش سطح تعاملات و برنامهریزیهای صورت گرفته، شاهد ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و غنای فرهنگی و معنوی در سطح استان آذربایجان غربی باشیم.