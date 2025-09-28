استاندار خوزستان گفت: این رویداد علمی می‌تواند در کنار توسعه مرز‌های دانش، زمینه‌ساز ارائه راهکار‌های کاربردی برای مدیریت رودخانه‌ها، حفظ منابع آبی و تقویت دیپلماسی آب با کشور‌های همسایه باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست کمیته سیاست‌گذاری کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره این کنفراس اظهار کرد: این سمینار از تاریخ ۷ تا ۹ بهمن‌ماه سال جاری با همکاری دانشگاه شهید چمران، سازمان آب و برق خوزستان و با پشتیبانی استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در اهواز برگزار می‌شود.

وی افزود: بحث مهندسی رودخانه برای ما بسیار مهم است؛ چراکه چندین رودخانه بزرگ در جلگه خوزستان از دیرباز جریان داشته‌اند، اما امروز در شرایط مناسبی قرار ندارند و بر همین اساس نیازمند هم‌اندیشی‌های علمی و تخصصی برای حفظ و حراست از منابع آبی استان و کشور هستیم.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی آب ادامه داد: بخشی از مباحث این سمینار به دیپلماسی آبی اختصاص دارد که می‌تواند به همکاری مؤثرتر با کشور‌های همسایه از جمله عراق منجر شود؛ حضور صاحب‌نظران و متخصصان حوزه آب، ما را در دستیابی به راهکار‌های علمی و دقیق برای اصلاح وضعیت رودخانه‌ها و مدیریت منابع یاری خواهد کرد.

موالی‌زاده با اشاره به شرایط کم‌آبی و خشکسالی تصریح کرد: در حال حاضر با کاهش بارندگی و افت آورد آب به استان مواجه هستیم که این مسئله به طور مستقیم بر آب شرب، کشاورزی، دامداری، نخیلات و حقابه تالاب‌ها اثر گذاشته است، از این رو یکی از اهداف این سمینار بررسی علمی و ارائه راهکار برای جلوگیری از کاهش بیشتر آورد آب به خوزستان خواهد بود.

وی گفت: امیدواریم سیزدهمین سمینار بین‌المللی مهندسی آب علاوه بر توسعه علمی، بتواند با ارائه راهکار‌های کاربردی در مدیریت رودخانه‌ها و منابع آبی، به بهبود وضعیت استان و کشور کمک کند.