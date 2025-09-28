فرمانده انتظامی استان ایلام از شناسایی و دستگیری قاتلی که روز گذشته با سلاح گرم ۳ نفر را به قتل رسانده و ۲ نفر دیگر را زخمی کرده بود خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی تیراندازی روز گذشته در یکی از محلات شهر ایلام و کشته و زخمی شدن ۵ نفر از شهروندان و متواری شدن ضارب، دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و علمی موفق شدند مخفیگاه متهم را در کمتر ۲۴ ساعت شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از شناسایی مخفیگاه متهم وی را دریک عملیات منسجم پلیسی دستگیر و سلاح بکار رفته در قتل نیز کشف و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سردار سلمانی با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی عنوان کرد: ازهمراهی و همکاری خوب دادستان مرکز استان و قاضی پرونده در جهت هماهنگی و پشتیبانی قضائی از عوامل انتطامی تشکر می‌کنم و شهروندان هرگونه اختلاف و مشکل شخصی یا خانوادگی خود را از طریق مراجع قضائی و پلیس دنبال کنند و به هیچ عنوان به اقدامات خودسرانه و خشونت‌آمیز متوسل نشوند.