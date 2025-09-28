پخش زنده
استاندار گیلان ، اعضا و روسای کمیتههای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حقشناس استاندار گیلان در حکمی علی باقری را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان، محمدرضا محسنی به عنوان دبیر و عضو ستاد، آرش فرزامصفت به عنوان رئیس کمیته پشتیبانی و مالی، مجید هاشمپور به عنوان رئیس کمیته اطلاعرسانی، مهدی مهرجو به عنوان رئیس کمیته حراست، سجاد عبداللهیان به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و امیر حسنزاد را به عنوان عضو ستاد انتخابات و رئیس ثبت احوال استان معرفی کرد.