مرحله نخست رقابتهای لیگ واترپلوی زیر ۱۶ سال کشور به میزبانی یزد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرحله نخست رقابتهای لیگ واترپلوی زیر ۱۶ سال کشور در بخش منطقه جنوب، طی روزهای ۹ لغایت ۱۱ مهرماه در پایگاه قهرمانی استان یزد (استخر ۲۲ بهمن) برگزار میشود.
در این مرحله ۱۱ تیم منطقه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت تا چهره تیمهای صعودکننده به مرحله نهایی مشخص شود.
این رقابتها با هدف توسعه ورزش واترپلو در ردههای پایه برگزار میشود و یزد با آمادگی کامل میزبان این دوره از رقابتها خواهد بود.