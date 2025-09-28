کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه بازار در حال حاضر از نظر بنیادی در سطوح جذابی قرار دارد، به نظر می‌رسد تأثیرات روانی ناشی از تحولات سیاسی، موقتی و قابل‌کنترل باشد.

علی مظفری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: اخبار سیاسی طبیعتاً در کوتاه‌مدت فضای روانی بازار را متأثر می‌کند، اما بررسی رفتار معاملاتی نشان می‌دهد که بخش زیادی از این نگرانی‌ها از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده بود و واکنش بازار بیشتر از جنس نوسانات کوتاه‌مدت بود تا یک شوک بنیادی.

مظفری ورود چشم‌گیر پول حقیقی را یکی از نکات قابل توجه هفته اخیر دانست و گفت: در روز شنبه، بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی ثبت شد و این موضوع نشان‌دهنده بازگشت تدریجی اعتماد و امید به بورس است، به‌ویژه پس از هفته‌هایی که فشار فروش ناشی از اخبار سیاسی محسوس بود.

او در ادامه تأکید کرد: در سمت مقابل، خروج ۱۶۶۰ میلیارد تومانی از صندوق‌های درآمد ثابت را داشتیم که خود گویای تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاران به سمت بازار سهام است؛ البته حفظ این روند، نیازمند تثبیت شاخص و کاهش ریسک‌های بیرونی است.

این کارشناس بازار سرمایه، به ارزیابی ارزندگی بازار پرداخت و گفت: در پایان هفته گذشته، ارزش دلاری بازار سرمایه به حدود ۸۶ میلیارد دلار رسید. این عدد در مقایسه با سقف‌های تاریخی نشان می‌دهد که بازار همچنان از منظر نسبت قیمت به درآمد (P/E) و ارزش جایگزینی، در سطوح قابل قبول و تحلیلی قرار دارد.

او افزود: بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز نقش مهمی در روند شاخص داشتند. گروه‌های فلزی، شیمیایی و پالایشی در حال حاضر از منظر تحلیل بنیادی در موقعیت مناسبی هستند و حتی اگر نوسانات مقطعی داشته باشند، چشم‌انداز میان‌مدت آن‌ها مثبت است.

مظفری در تحلیل تکنیکال بازار نیز اظهار کرد: شاخص کل در روز شنبه توانست با رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی (۲.۱٪) از مقاومت ۲.۵۷۷ میلیون واحد عبور کند و در ادامه به ۲.۶۳۹ میلیون واحد برسد. اکنون محدوده ۲.۶۹۵ میلیون واحد به‌عنوان مقاومت کلیدی مطرح است؛ اگر شاخص بتواند بالای این سطح تثبیت شود، می‌توان انتظار تداوم روند صعودی با قدرت بیشتری را داشت.

وی در ادامه گفت: از طرفی، رشد بیش از ۱۴ هزار واحدی شاخص هم‌وزن (معادل ۱.۸٪) نشان‌دهنده آن است که نه‌فقط نمادهای شاخص‌ساز، بلکه بدنه بازار نیز در مسیر مثبتی قرار دارد. این همگرایی بین شاخص کل و هم‌وزن، اغلب به‌عنوان یک سیگنال تاییدی برای ادامه مسیر بازار در نظر گرفته می‌شود.

مظفری با اشاره به ضرورت احتیاط در معاملات هیجانی تصریح کرد: برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، تثبیت شاخص در بالای سطح مقاومتی ۲.۶۹۵ میلیون واحدی بسیار حیاتی است. تا زمانی که این تثبیت رخ نداده، ورودهای سنگین یا هیجانی می‌تواند پرریسک باشد. معامله‌گران باید بر نمادهای نقدشونده با سیگنال‌های ورود پول حقیقی متمرکز باشند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بنیادی، اکنون زمان مناسبی برای ورود تدریجی و مدیریت‌شده است. گروه‌هایی مانند فلزی، پالایشی و بانکی، هم از نظر سودآوری و هم موقعیت قیمتی، ظرفیت‌های تحلیلی خوبی دارند.